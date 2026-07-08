Aldiouma Sow défend la démarche du chef de l'État face aux critiques des députés de Pastef

Le secrétaire général adjoint chargé des élections de la coalition Diomaye Président, Aldiouma Sow, a réagi ce mercredi au communiqué de députés du groupe parlementaire Pastef qui accusent le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de s'être dédit en saisissant le Conseil constitutionnel après avoir annoncé un référendum sur la réforme constitutionnelle.



Dans une déclaration, M. Sow rejette ces accusations et estime que le véritable reniement « c’est le fait de promettre la vérité et, une fois au pouvoir comme à nouveau dans l’opposition, de recourir au mensonge pour exister politiquement ».



Pour Aldiouma Sow, la vérité, c’est que le « Chef de l’État a, dès la première saisine de l’Assemblée nationale, informé cette dernière qu’il comptait soumettre la réforme constitutionnelle en question au référendum après concertation avec les forces vives de la Nation et lui a demandé en conséquence d'arrêter la procédure ».



Le ministre-conseiller soutient que la saisine du Conseil constitutionnel est la résultante de « l’empressement et de l’entêtement du groupe parlementaire messianique à vouloir coûte que coûte adopter ladite proposition de façon unilatérale, au mépris des procédures et de la pratique constitutionnelle en vigueur au Sénégal ».



Aldiouma Sow conclut en se disant convaincu que « le projet réussira avec les vrais patriotes ».