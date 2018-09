FIFA - The Best 2018 : les 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur

Quelques jours après la fin du Mondial 2018, la FIFA proposait une liste de 10 noms pour le titre de meilleur joueur FIFA The Best 2018 (pour la période comprise entre le 3 juillet 2017 et le 15 juillet 2018). Place désormais aux trois finalistes qui vont se disputer le titre de meilleur joueur qui sera remis le 24 septembre prochain.