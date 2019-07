FIFA - The Best 2019 : Sadio Mané parmi les 10 joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur

La liste des joueurs nominés pour le titre FIFA -The Best 2019 a été dévoilée par l'instance dirigeante du football mondial ce mercredi 31. Une liste de 10 joueurs mise en évidence pour la succession de Luka Modric. L'international sénégalais Sadio Mané figure bien parmi les 10 joueurs nominés, en compagnie de Mohamed Salah, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo...



Rendez-vous est donc pris le 23 septembre, à Milan, où l’identité du lauréat du prix FIFA - The Best 2019 sera connue. Ce trophée récompense « le meilleur joueur, quel que soit le championnat où il évolue ou sa nationalité, pour ses accomplissements entre le 16 juillet 2018 et le 19 juillet 2019 (inclus).