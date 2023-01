FIFA the Best : Sadio Mané parmi les 14 nominés

La FIFA a dévoilé, jeudi, les noms des nominés dans les sept catégories : joueurs et joueuses, entraîneurs et entraîneuses, gardiennes et gardiens, prix Puskàs.



Sadio Mané fait partie des joueurs sélectionnés. Meilleur joueur de la CAN, Ballon d’Or africain, deuxième du Ballon d’Or mondial derrière Karim Benzema, lauréat du Prix Socrates, Sadio Mané a connu une année 2022 magnifique. Sadio Mané a fortement contribué à la qualification du Sénégal à la Coupe du Monde Qatar 2022. Une blessure qui l’a empêché de participer au Mondial 2022.



Le Marocain, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) et l’Egyptien de Liverpool, Mohamed Salah, finaliste de la dernière CAN ont été également nominés.



Figurent également sur la liste, l’Argentin Lionel Messi, champion du monde avec son compatriote Julian Alvarez, les Français Karim Benzema et Kylian Mbappé, finaliste de la Coupe du monde 2022 et le Croate Luka Modric qui a fini troisième avec sa sélection à la Coupe du monde.



Dans la catégorie des gardiens, figure portier marocain du Seville FC (Liga, Espagne) Yassine Bounou.



Le jury est composé de Sélectionneurs, de capitaines des équipes nationales, de journalistes spécialisés et de supporters inscrits sur le site de la FIFA.



« Les prix attribués aux joueurs et aux joueuses sont faits en fonction des performances réalisées sur le terrain et en dehors, alors que pour la catégorie des entraîneurs et les entraîneures, le choix se fera en fonction des performances sur le terrain et du comportement général de leurs équipes sur le terrain et en dehors », précise l’instance dirigeante du football mondial.



Pour le moment, les votes sont ouverts sur le site de la FIFA et seront clôturés le 3 février prochain. La FIFA communiquera ainsi après la liste des 3 nominés pour la finale.



La cérémonie des The Best FIFA Football Awards est prévue le 27 février prochain à Paris. Pour cette édition, les performances entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale de la Coupe du monde.





La liste des 14 nominés:

Julian Alvarez (Argentine), Jude Bellingham(Angleterre), Karim Benzema (France), Kevin de Bruyne (Belgique), Erling Haaland (Norvège), Achraf Hakimi(Maroc), Robert Lewandowski (Pologne), Sadio Mané (Sénégal), Kylian Mbappé (France), Lionel Messi (Argentine), Luka Modric (Croatie), Neymar (Brésil), Mohamed Salah (Egypte), Vinicius Junior (Brésil).