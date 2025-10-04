FMI : Kristalina Georgieva salue les progrès du Sénégal et annonce de prochaines négociations pour un nouveau programme

Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a salué les avancées du Sénégal dans la gestion du cas de déclaration erronée des données, tout en annonçant l’ouverture prochaine de discussions pour un nouveau programme de soutien économique.



Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, à la suite d’une réunion informelle du Conseil d’administration du FMI, elle a souligné les efforts entrepris par les autorités sénégalaises.





« Les autorités sénégalaises ont réalisé des progrès importants dans la résolution du cas de sous-déclaration du Sénégal. Je les félicite pour leur engagement admirable en faveur de la transparence, les mesures prises pour identifier les passifs de la dette publique et leur collaboration étroite avec le personnel du Fonds sur ces questions. Les autorités avancent résolument dans la mise en œuvre de mesures correctives pour résoudre ce problème », a-t-elle déclaré.



La patronne du FMI s’est également félicitée de la demande officielle du Sénégal pour un nouveau programme soutenu par l’institution, estimant qu’elle démontre la « forte détermination des autorités à faire avancer leur programme de réforme économique ».



Avancement dans les discussions



Elle a également rappelé que des discussions initiales concernant les grandes lignes du programme prospectif ont déjà eu lieu à Dakar en août et des négociations formelles devraient commencer lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à la mi-octobre.



« Alors que nous nous tournons vers un nouveau programme, notre objectif selon est de soutenir les priorités politiques du Sénégal et de renforcer la stabilité macroéconomique, la résilience et la croissance inclusive et finalement d'aider à améliorer les niveaux de vie du peuple sénégalais », a-t-elle insisté.



Kristalina Georgieva a indiqué avoir informé le Conseil d'administration aujourd'hui des progrès réalisés et de l'état d'avancement des discussions sur le programme. « Sur la base des travaux en cours, nous sommes bien positionnés pour avancer rapidement sur tous les fronts. Le personnel du Fonds s'engage à travailler en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises dans la période à venir », a-t-elle ajouté.



Cette déclaration intervient alors que le Conseil d'administration du FMI doit discuter de la situation du Sénégal, y compris la question de la sous-déclaration de la dette, et que les négociations formelles pour un nouveau programme devraient commencer plus tard ce mois-ci.