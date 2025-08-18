FMI : une mission technique attendue à Dakar du 19 au 26 août

Le Sénégal accueillera une mission du Fonds monétaire international (FMI) du 19 au 26 août 2025, a annoncé le Ministère des Finances et du Budget dans une note d’information adressée à la presse.
Cette “staff-visit”, qui est une visite de travail technique, sera menée par les équipes du FMI. Elle portera essentiellement sur le suivi des dossiers en cours et constituera, selon le communiqué parvenu à PressAfrik, un « cadre privilégié pour renforcer les échanges et la concertation avec les autorités sénégalaises. »
La mission sera également l’occasion de poursuivre les discussions entamées avec le FMI autour de plusieurs sujets à savoir « l’exécution budgétaire 2025, la préparation de la loi de finances initiale (LFI) 2026 ainsi que les réformes envisagéespar le gouvernement. »
À l’issue de cette visite, une communication officielle sera publiée pour partager les conclusions et les perspectives retenues.
