FOOTBALL : Cheikh Gueye nouveau coach du club béninois de Loto-Popo

Le club de football béninois du Loto-Popo FC nomme l’ex entraîneur sénégalais du Teungueth FC, Cheikh Gueye comme coach pour les deux prochaines saisons.

Le club béninois a officialisé sa signature, ce mardi, à Grand-Popo au Bénin.

Cheikh Gueye, champion du Sénégal 2023-2024, avec le club Teungueth FC, a démissionné du club 14 mois après son arrivée. Il était lié au club rufisquois club jusqu’en 2025.



Le technicien a été élu meilleur entraîneur du championnat du Sénégal la saison passée.

Cheikh Gueye va prendre officiellement ses nouvelles fonctions ce mercredi.

Le technicien sénégalais de 47 ans, se dit heureux de rejoindre son nouveau club. M. Guéye affiche déjà ses ambitions dans un entretien accordé à l’APS. « Mon objectif personnel est de m’affirmer comme un bon entraîneur. J’arrive au Bénin avec le titre de champion du Sénégal donc l’objectif sera d’être champion avec Loto-Popo. C’est un grand club. Je suis un grand compétiteur qui souhaite continuer à rendre l’équipe plus grand et jouer les grands rôles dans le championnat béninois comme je l’ai fait au Sénégal »



Depuis mars 2024, l’ex coach de TFC est entraineur adjoint de l’équipe du Sénégal locale.

M. Gueye a assuré garder son poste et promet de rester à la disposition de la sélection.