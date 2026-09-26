FREAO 2026 : Bassirou Diomaye Faye reçoit le Trophée spécial du Prix de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest

Selon un communiqué du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, cette distinction vient saluer la vision du chef de l’État en faveur d’une gouvernance durable des ressources en eau, ainsi que l’importance accordée à l’eau dans les politiques de développement et la coopération régionale.

La distinction intervient dans le cadre des travaux du FREAO 2026, placé sous le thème : « Valorisons l’eau pour transformer l’Afrique de l’Ouest ».

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu le Trophée spécial du Prix de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest, à l’occasion de la première édition du Forum régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest (FREAO 2026), tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire.