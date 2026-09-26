Sénégal : le F4C s’oppose à la suspension de Starlink et alerte sur l’impact pour les usagers

Le Front contre la Cherté des Coûts de Connexion (F4C) exprime sa ferme opposition à la suspension provisoire de la licence de Starlink au Sénégal et appelle à une prise en compte prioritaire de l'impact de cette décision sur les usagers.



Dans un communiqué, le F4C souligne que cette situation affecte particulièrement les populations des zones rurales et des localités où la couverture des réseaux terrestres reste insuffisante. « Elle touche également de nombreux entrepreneurs, travailleurs indépendants, élèves et étudiants qui utilisent la connexion Internet pour travailler, étudier, entreprendre et accéder aux services numériques », explique-t-il.



L’organisation considère que l'accès à une connexion Internet fiable, abordable et de qualité constitue un enjeu majeur de développement et de réduction de la fracture numérique. « Toute décision concernant les services de connectivité doit donc tenir compte de ses conséquences concrètes sur les citoyens et les activités économiques », estime le Front.



Face à cette situation, le F4C demande que le dossier Starlink soit examiné dans le respect du droit, tout en veillant à préserver les intérêts des consommateurs et l'objectif d'un accès équitable à Internet sur l'ensemble du territoire national.



« L'accès à Internet ne doit pas être un privilège », rappelle-t-il.



Enfin, le F4C réaffirme son engagement pour une connexion accessible, abordable et de qualité pour tous les Sénégalais.