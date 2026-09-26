Touba : le khalife général appelle à renforcer la lutte contre la délinquance

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a appelé les forces de l’ordre et de sécurité à renforcer la lutte contre la délinquance à Touba, notamment dans les quartiers périphériques où des comportements attribués à certains charretiers suscitent des inquiétudes.



L’appel a été relayé vendredi par son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Le khalife demande aux forces de sécurité d’agir « sans aucune intervention » et invite le maire de Touba, Abdou Lahad Kâ, ainsi que les chefs de village à collaborer avec elles. Le sous-préfet de Ndam, Djidiack Kital, a également été informé de la situation.



Selon le porte-parole, certains charretiers seraient impliqués dans des actes de violence et de consommation de drogue. Il dénonce également la maltraitance des chevaux et des ânes, notamment par la surcharge et l’usage de substances, informe Libération.



Le khalife a, par ailleurs, appelé à sanctionner les personnes qui déversent les eaux de fosses septiques dans les rues, dénonçant un risque pour la santé publique.



Enfin, Serigne Bassirou Abdou Khadre a précisé que la délivrance des passeports diplomatiques relève exclusivement de l’État, en réponse aux sollicitations dont il affirme faire l’objet.