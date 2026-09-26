Real Madrid : Mbappé souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche

Au lendemain de sa sortie sur blessure lors de la victoire de l'équipe de France en Turquie (1-0), dans le cadre de la Ligue des nations, Kylian Mbappé a passé des examens médicaux à Madrid. Le Real a communiqué au sujet de l'état de santé de son attaquant.



On en sait un peu plus sur ce dont souffre Kylian Mbappé, sorti sur blessure vendredi soir lors du match remporté par l'équipe de France en Turquie (1-0), dans le cadre de la Ligue des nations. Dans un communiqué, le Real Madrid précise la nature de la blessure de son joueur: le Français souffre d'une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche.



“Après les examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche a été diagnostiquée. En attente d'évolution”, peut-on lire.



Aucune durée d'indisponibilité n'est annoncée. Mais AS parle d'une dizaine de jours.



