Naufrage du Joola : Pastef commémore les 24 ans de la tragédie

Le parti Pastef-Les Patriotes a commémoré, ce samedi 26 septembre, le 24ᵉ anniversaire du naufrage du bateau Le “Joola”, survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002. La catastrophe avait fait 1 863 morts, faisant de ce drame l’une des plus grandes tragédies maritimes civiles de l’histoire.



« Il y a vingt-quatre ans, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, le Joola, qui avait appareillé de Ziguinchor pour rallier Dakar, sombrait au large des côtes gambiennes. Avec lui disparaissaient près de deux mille personnes », souligne Pastef dans un communiqué.



« Des familles entières, des élèves et des étudiants, des commerçants, des enfants, des Sénégalais de toutes les régions ainsi que des citoyens d'autres pays amis, réunis le temps d'une traversée par les mêmes espérances », ajoute le communiqué.



« Refuser l’oubli »



Pour Pastef-Les Patriotes, le naufrage du Joola a plongé toute la nation dans le deuil et laissé une blessure qui, 24 ans après, demeure vive.



« En ce jour de commémoration, PASTEF-Les Patriotes s'incline avec recueillement devant la mémoire des disparus. À leurs familles, aux rescapés, à tous ceux dont cette tragédie a bouleversé l'existence, PASTEF-Les Patriotes exprime sa compassion la plus profonde », indique le parti.



La formation politique rend également hommage aux familles des victimes et aux rescapés pour leur « dignité » et leur « constance » au cours des deux dernières décennies. Selon Pastef, leur mobilisation contribue à maintenir l’exigence de vérité, de justice et de reconnaissance.



Le parti estime que la commémoration ne doit pas se limiter au souvenir du drame. « Se souvenir n'est pas seulement se retourner vers le passé. C'est refuser l'oubli, rendre à chaque nom sa présence, et faire de la douleur partagée un devoir de vigilance et de solidarité », écrit-il.



« Telle est la mémoire juste, vivante et responsable que nous avons en partage, afin que ceux du Joola continuent d'éclairer notre chemin commun », conclut le communiqué.