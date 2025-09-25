FSF : Abdoulaye Fall annonce que son mandat s’articulera autour du projet stratégique PRAXIS

Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a officiellement pris ses fonctions ce jeudi lors d’une cérémonie présidée par la ministre des Sports et de la Jeunesse, Khady Diène Gaye.



Abdoulaye Fall a indiqué que son mandat s’inscrira dans la continuité du projet qu’il avait présenté lors de sa campagne pour le renouvellement des instances de la FSF.



« Notre mandat sera guidé par le projet stratégique PRAXIS, structuré autour de cinq axes majeurs que sont la gouvernance, le développement technique, les infrastructures, l’inclusion sociale et le financement », a-t-il déclaré.



Selon lui, le « contrôle-passe est la philosophie qui a inspiré le programme PRAXIS ».



« Dans le football, le contrôle-passe est l’action fondamentale qui permet de maîtriser le ballon et d’assurer la continuité du jeu. Pour la FSF, le contrôle signifie la maîtrise des ressources, la bonne gouvernance et la transparence », a-t-il expliqué.



La passe, dans cet esprit, « symbolise la transmission, le partage d’opportunités, l’investissement dans la jeunesse et le développement de nos ligues et districts », a ajouté le président de l’AS Bambey.



« Le contrôle-passe sera notre levier de développement, assurant la transition d’un succès ponctuel à une performance structurelle et durable du football sénégalais », a promis le nouveau président de la FSF.



Selon lui, la victoire de sa coalition lors des renouvellements des instances de la Fédération sénégalaise de football est « le fruit d’un engagement sans faille et d’une vision partagée pour un football sénégalais plus fort et plus structuré ».



« Les résultats de ce renouvellement des instances de la FSF parlent d’eux-mêmes. Nous avons remporté la majorité absolue de 85% des districts, soit 39 sur 46, et 11 des 14 ligues régionales, prouvant l’adhésion de la base à notre projet », a dit l’inspecteur du Trésor.



« Le soutien fut également massif au niveau des groupements d’acteurs (entraîneurs, arbitres, joueurs) et des groupements associés, qui ont vu en nous la meilleure garantie pour l’avenir de leurs intérêts. Soit 8 sur 10 groupements au total et 322 voix à 30 des suffrages valablement exprimés au second tour », a-t-il souligné.



« Cette adhésion conforte notre légitimité et nous engage plus que jamais à concrétiser les promesses faites à l’ensemble de la famille du football », a dit Abdoulaye Fall.



