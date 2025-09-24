FSF : Khady Diène Gaye installe ce jeudi la nouvelle équipe dirigeante

La ministre a fait l'annonce sur sa page Facebook. “J’installerai ce jeudi 25 septembre à 10h, au salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor, la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération Sénégalaise de Football”, a écrit Khady Diène Gaye.

“Ce sera l’occasion de partager des orientations pour renforcer et développer notre football dans toutes ses dimensions”, a-t-elle ajouté.

Après la passation de service entre Augustin Senghor et Abdoulaye Fall, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, procédera ce jeudi 25 septembre, à 10h, à l’installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération sénégalaise de football (FSF). La cérémonie se tiendra au salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor.