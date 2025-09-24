FSF : Khady Diène Gaye installe ce jeudi la nouvelle équipe dirigeante

Après la passation de service entre Augustin Senghor et Abdoulaye Fall, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, procédera ce jeudi 25 septembre, à 10h, à l’installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération sénégalaise de football (FSF). La cérémonie se tiendra au salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor.
La ministre a fait l'annonce sur sa page Facebook. “J’installerai ce jeudi 25 septembre à 10h, au salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor, la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération Sénégalaise de Football”, a écrit Khady Diène Gaye.
“Ce sera l’occasion de partager des orientations pour renforcer et développer notre football dans toutes ses dimensions”, a-t-elle ajouté.
Autres articles
-
Liverpool : Hugo Ekitike est déjà la risée de toute l’Angleterre
-
Christopher Nkunku fait déjà frissonner l’Italie !
-
L’Espagne inconsolable face au drame de Gavi, une grande menace plane sur Jude Bellingham
-
FC Barcelone : opéré du genou, Gavi absent pour une période de 4 à 5 mois
-
Tournoi UFOA-U17 féminin : Le Sénégal concède le nul face à la Sierra Leone