FSF : Mady Touré a déposé un recours pour contester l’élection du nouveau président Abdoulaye Fall

La même source précise que depuis le 7 août 2025, la coalition Mady Touré 2025 (MT) et son candidat, Mady Touré, ont volontairement choisi de s'abstenir de toute communication publique.

D'après le document, cette décision reposait sur un principe simple: “respecter les textes et attendre la publication officielle du procès-verbal par la commission électorale, seule base légale pour engager les voies de recours prévues par le Code électoral de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF)”.

Ce procès-verbal étant maintenant publié et transmis à la plupart des membres de la FSF, il est normal que passe à l'action pour défendre les intérêts du football sénégalais et l'éthique.

Dans le communiqué, MT 2025 renseigne que le procès-verbal a confirmé toutes les craintes qu’ils avaient exprimées dès le soir du scrutin et révèle des faits d'une gravité exceptionnelle. “Le document officiel, loin de dissiper les interrogations, met en lumière des irrégularités flagrantes qui constituent des atteintes graves à la sincérité et à la transparence du processus électoral”, lit-on.

A titre d'exemple, MT 2025 souligne que le document donne des résultats du deuxième tour auquel le candidat Mady Touré n'a pas pris part, ainsi qu'un nombre total de suffrages exprimés de 509 votes contre 510 déclarés par la Commission elle-même dans la salle.

“Conformément aux dispositions légales, le candidat Mady Touré a déposé ce jour un recours auprès de la Commission des Recours, avec tous les éléments détenus par la coalition MT2025 et qui compromettent la sincérité du vote”, peut-on lire dans le communiqué.

La coalition MT2025 et le candidat Mady Touré annoncent qu'ils ne feront aucune autre déclaration pour le moment.

“Nous réaffirmons notre engagement pour un football sénégalais crédible et performant. La transparence et l'intégrité ne sont pas des options: elles sont la condition même de l'avenir et de la dignité de notre sport et de notre cher Sénégal”, ont-ils conclu.

