FSF: Me Augustin Senghor lance la chasse « aux taupes et annonce une plainte »

Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Observateur, Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) s'en est ouvertement pris à ceux qu’il appelle des taupes de la structure dont il est le patron.



L’avocat dit vouloir mettre fin aux fuites. Et pour ce faire, il menace de déposer une plainte auprès des autorités compétentes afin de traquer ces responsables qui déflorent les secrets de délibérations de l'instance dirigeante du foot sénégalais.



"Il est temps qu'on arrête ça. Et, je n'exclus pas de déposer une plainte auprès des autorités compétentes. Parce que je suis sûr qu'en faisant des recherches sur la base des téléphones et autres, on peut connaître ces responsables qui déflorent les secrets des délibérations. Nous avons une obligation de réserve et de confidentialité", prévient-il.



Las de cette situation, le président de la Fsf n'écarte pas non plus de prendre des sanctions que ce soit pénale ou disciplinaire. " Nous avons une obligation de réserve et de confidentialité. Il y aurait un volet pénal certes, mais surtout un volet disciplinaire. Nous n'hésiterons pas à prendre des sanctions. Nous verrons à la prochaine réunion, s’il n’y a pas un dispositif à mettre en place pour savoir qui sont ces personnes."