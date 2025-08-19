FSF : la Commission électorale valide le procès-verbal en dépit des contestations

Le suspense autour du feuilleton électoral de la Fédération sénégalaise de football est arrivé à son terme. La Commission électorale, réunie hier lundi, a finalisé le procès-verbal du scrutin tenu dans la nuit du 2 au 3 août dernier au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD).



Selon L’Observateur du mardi 19 août, le document sera publié dans les plus brefs délais et devrait confirmer l’élection d’Abdoulaye Fall à la présidence de l’instance dirigeante du football sénégalais.



Le vote, entamé tard dans la soirée du samedi 2 août, ne s’est achevé qu’au petit matin du dimanche, consacrant Abdoulaye Fall comme nouveau président, avec le renouvellement du Comité exécutif.



Mais cette victoire n’a pas manqué de susciter des polémiques. Le camp du candidat malheureux Mady Touré a dénoncé de « graves irrégularités », allant jusqu’à boycotter le second tour et mandater un huissier pour constater les anomalies présumées. Un recours juridique a même été annoncé dès le lendemain par ses partisans.



La publication du procès-verbal, tant attendue par tout le milieu du football sénégalais, devrait donc entériner l’élection. Reste à savoir si le camp de Mady Touré engagera une bataille judiciaire qui pourrait prolonger la crise au sein de la fédération.