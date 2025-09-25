FSF : la nouvelle équipe dirigeante installée ce jeudi

Le ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé par un message publié sur X (anciennement Twitter) l'installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Celle-ci se déroulera ce jeudi 25 septembre 2025, au salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor.



Cette cérémonie marque l’entrée en fonction d’Abdoulaye Fall, élu nouveau président de la FSF à l’issue d’un vote marathon organisé en août dernier. Il dirigera désormais les destinées du football sénégalais.