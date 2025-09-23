Fabriqué : l'ONU n'a pas publié de rapport révélant un "manque d'hommes dans le monde entier"

Une affirmation largement partagée sur les réseaux sociaux (ici, ici) prétend que le « rapport de démographie du premier trimestre 2025 de l’ONU » indiquait un « manque d'hommes dans le monde entier » et invitait « les femmes à bien traiter les hommes ». Cette publication virale cite même un document intitulé : « URGENT : NOUVELLES DE DERNIÈRE MINUTE : UN MANQUE D’HOMMES DANS LE MONDE ENTIER », qui attribue à l'ONU les chiffres suivants :
Cette allégation a été publiée, entre autres, par Kouassi Dieudonné sur sa page Facebook le 15 août 2025. Le texte était illustré par une photo de Leila Zerrougui, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et cheffe de la MONUSCO. Une recherche Google Lens révèle que cette photo a été prise à Kinshasa lors de sa première conférence de presse le 30 juillet 2019, où elle a réaffirmé le soutien de l'ONU aux autorités congolaises – information sans aucun lien avec l'affirmation en cause.
La fausse information est également devenue virale sur TikTok (exemple ici et ici) (liens archivés ici, ici).
accumulant des centaines de vues. La publication originale de Kouassi Dieudonné a été partagée 157 fois sur d'autres comptes et groupes Facebook, générant des centaines de vues et de commentaires. On la retrouve également sur LinkedIn, notamment via le site d'information Les Nouvelles d'Afrique.
L'affirmation selon laquelle l'ONU aurait publié ce rapport au premier trimestre 2025 est fausse. L'ONU ne publie pas de rapports démographiques trimestriels, mais plutôt tous les trois ou quatre ans. Le dernier rapport en date de 2019, estimait que la planète comptait environ 3,824 milliards de femmes et 3,889 milliards d'hommes.
Des recherches approfondies sur Google,(ici,ici) utilisant des mots-clés tels que « Onu manque d’hommes dans le monde » ou « pénurie d’hommes dans le monde entier l’Onu alerte », montrent que cette fausse information circule depuis 2020, AFP Factuel. Le titre a parfois légèrement changé ("Pénurie d'hommes dans le monde" en 2020), mais le contenu et les chiffres fantaisistes sont restés intacts, surgissent régulièrement, y compris en août 2025, toujours en évoquant un prétendu rapport démographique de l'ONU.
Nos recherches sur les sources officielles de l’ONU (sites web, communiqués de presse, réseaux sociaux comme (ici,ici ici, ici ) n'ont trouvé aucune trace d'un "rapport de démographie du premier trimestre 2025" alertant sur un manque d'hommes dans le monde.
Contacté, Mamadou Gueye, 3e Administrateur au Programme de Développement des Nations Unies (PNUD), a confirmé n'avoir aucune connaissance de l'existence d'un tel rapport. Il a recommandé de consulter le site officiel de l'UNFPA (lien archivé ici) (Fonds des Nations Unies pour la Population), l'organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui traite des questions de population, de développement et d'égalité femmes-hommes.
Une vérification sur le site de l'UNFPA n'a révélé aucun rapport publié en août 2025. Le dernier rapport (lien archivé ici) de l'UNFPA sur « l’État de la population mondiale » date du 11 juin 2025. Ce rapport met en lumière la « véritable crise de la fécondité », non pas comme une pénurie, mais comme l'incapacité de millions de personnes à réaliser leurs choix procréatifs en raison d'obstacles socio-économiques et de discrimination. Il préconise des politiques démographiques centrées sur les droits et le libre choix, et non sur le contrôle de la fécondité.
Un autre rapport pertinent, publié par la Division de la population des Nations Unies (World Population Prospects) en 2022, (lien archivé ici) et intitulé : « ONU : la population mondiale devrait atteindre 9,6 milliards en 2050 », présente des réalités démographiques complexes et variées. Les projections de 2012 indiquent que la planète pourrait compter 8,1 milliards d'individus en 2025 et 9,6 milliards en 2050, avec une croissance significative attendue en Afrique.
Les chiffres fantaisistes de l'affirmation (7,8 milliards de personnes, dont 5,6 milliards de femmes et 2,2 milliards d'hommes) contredisent toutes les données démographiques officielles. Selon les données disponibles pour 2024, le nombre d'hommes est estimé à environ 4,09 milliards (50,3 %) et celui des femmes à environ 4,05 milliards (49,7 %). La population mondiale a d'ailleurs franchi la barre des 8 milliards en novembre 2022 et devrait atteindre environ 8,2 milliards en 2025.
Il est à noter qu'un communiqué de presse de la Commission de la condition de la femme (CCF) ( lien archivé ici) datant du 8 mars 2005 (FEM/1500) avait déjà souligné un manque persistant de données ventilées par sexe dans le monde, reconnaissant "l’absence de statistiques ventilées entre les hommes et les femmes et d’analyses tenant compte de la problématique homme/femme". Cette observation de Mary Chamie, en charge de la Section démographie et statistiques sociales à la Division des statistiques des Nations Unies, soulignait les défis de collecte de données pour de nombreux pays à l'époque, mais n'indiquait en aucun cas un déséquilibre démographique aussi flagrant et spécifique que celui avancé par la fausse affirmation.
Verdict : L'affirmation selon laquelle l'Organisation des Nations unies (ONU) aurait publié en août 2025 un rapport démographique indiquant « un manque d’hommes dans le monde entier » est fabriquée. L'ONU n'a émis aucun rapport récent de ce type, ni invité « les femmes mariées ou célibataires, à traiter les hommes avec respect » dans ce contexte. Les chiffres avancés dans cette allégation sont des inventions et ne correspondent à aucune donnée officielle. Cette publication, largement partagée en août 2025, est une reprise d'une vieille allégation déjà démentie depuis 2020, réactivée sans fondement factuel.
Cette vérification des faits a été produite par Cécile Sabina Bassène dans le cadre du programme d'incubation de l'Alliance africaine de fact-checking (AFCA). Elle a été réalisée avec le soutien de PesaCheck, l'initiative de vérification des faits de Code for Africa, et avec le soutien financier de l'ambassade de Pologne au Sénégal. Le mentorat de l'AFCA respecte l'indépendance journalistique des chercheurs, en leur offrant l'accès à des techniques et des outils avancés. La prise de décision éditoriale reste du ressort de Pressafrik.Com
- Population mondiale : 7,8 milliards de personnes.
- Répartition : 5,6 milliards de femmes, 2,2 milliards d'hommes.
- Parmi les 2,2 milliards d'hommes :
- 1 milliard est déjà marié.
- 130 millions sont en prison.
- 70 millions souffrent de problèmes de santé mentale.
- Hommes "disponibles pour le mariage" (environ 1 milliard) :
- 50 % sont sans emploi.
- 3 % sont homosexuels.
- 5 % sont des prêtres catholiques.
- 10 % sont des parents ou proches (selon le texte).
- 32 % ont plus de 66 ans.
