Face aux catastrophes naturelles aux États-Unis, Joe Biden veut son plan d'infrastructures

C’est un tableau apocalyptique, mais finalement assez réaliste que dresse le président américain, selon notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. En détaillant la réponse de son administration aux dégâts liés à l’ouragan Ida en Louisiane et dans le nord-est, ainsi qu’aux incendies géants en Californie, Joe Biden ne manque pas de souligner que ces phénomènes extrêmes, liés au changement climatique, sont de plus en plus fréquents et violents.



Un plan pour adapter ses infrastructures face au changement climatique

Pour lui, son pays doit s’adapter à cette nouvelle donne afin d’être préparé. Pour cela, sa réponse, c’est son plan de rénovation ou de remplacement des infrastructures. Un plan discuté au Congrès, et souvent contesté par l’opposition républicaine et par les moins convaincus de sa majorité. « Un ouragan ne vous demande pas si vous êtes républicain ou démocrate », explique-t-il, et tout le monde est concerné.



Ces phénomènes plus fréquents et plus extrêmes nous rappellent qu’il ne s’agit pas de politique. L’ouragan Ida n’a pas fait de différence entre démocrates et républicains, ruraux et citadins. La destruction est partout. C’est une question de vie ou de mort et nous sommes tous dans le même bateau.



Le plan est passé au Sénat, mais pas encore à la Chambre des représentants, à majorité démocrate. Joe Biden veut accélérer sur ce plan à 1 200 milliards de dollars. Réunis à New York, ville largement démocrate, les élus de l’État qui a reçu mercredi 1er septembre autant de pluie en un jour que durant tout le mois de septembre, ne disent pas autre chose. Chuck Schumer, sénateur de New York et chef de la majorité démocrate au Sénat aura donc tout le loisir de parler aux autres élus de ce que sa ville vient de subir.



Encore des évacuations au lendemain du passage de la tempête Ida

Aujourd’hui, le soleil est de retour et l’heure est à l’évaluation des dégâts dans le nord-est américain, raconte notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Dans le Queens, le Bronx ou Brooklyn : un grand nombre de bâtiments ou maisons avec des caves encore inondées. Les habitants ont mis en place des pompes qui vident l’eau petit à petit. Le métro qui avait été inondé et suspendu durant la nuit a repris. Mais il y a encore d’importantes perturbations et c'est pareil sur les trains de banlieue. Dans certains comtés de l'État de New York, les secours sont toujours en train d’évacuer des gens bloqués chez eux par les eaux.