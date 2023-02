Fadilou Keita reste en prison: sa demande de liberté provisoire rejetée par Maham Diallo

L’information a été donnée par Me Khoureyssi Ba. La demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de Fadilou Keïta a été rejetée par le Doyen des juges Maham Diallo.



Le responsable de Pastef et non moins fils de l’ancienne présidente de l’Ofnac reste en prison. Il avait été arrêté suite à un post sur sa page Facebook s’interrogeant sur les circonstances de la disparition de Didier Badji, du nom de cet adjudant-chef de la gendarmerie disparu depuis le 19 novembre 2022.