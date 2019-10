Faiblesse de la masse salariale, déficit budgétaire : la mairie de Dakar dans une situation drastique

La mairie de la capitale sénégalaise, vit-elle des jours sombres ? Si l’on se fie au rapport de la Commission des Finances qui a été présenté mercredi, en marge du vote du compte administratif, la réponse sera évidemment affirmative. En effet, le document révèle que la ville de Dakar, dirigée par Soham Wardini, souffre des maux comme : faiblesse de la masse salariale, faible niveau de recouvrement des impôts et déficit budgétaire.



« L’examen du compte administratif a permis de dégager en matière de recettes les constats suivants : l’existence d’écarts s’explique par le faible niveau de recouvrement des impôts locaux résultant de la suppression de la patente et de la non-disponibilité de la nouvelle Contribution Économique Local (CEL), peut-on lire dans le rapport.



Le document révèle que cette situation a entraîné une chute drastique des recettes de fonctionnement de près de 17 milliards de F Cfa par rapport à 2017. Des difficultés, selon le Directeur Administratif et Financier (Daf), qui se sont soldées dans des résultats de l’exécution budgétaire 2018 par un déficit de près de 5 milliards de F Cfa.