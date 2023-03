Faillite de la Silicon Valley Bank : « il n’y aura pas d’impact sur le Sénégal », assure le chef de Mission du FMI

Edward Gamayel, chef de Mission du Fond Monétaire international (FMI), assure en conférence de presse ce mardi, que la faillite de deux banques américaines, Silicon Valley Bank (SVB) et Signature Bank, n’aura pas d’impact sur l’économie sénégalaise.



« En ce qui concerne la crise bancaire aux Etats Unis, je ne pense pas qu'il y aura des impacts sur l'économie sénégalaise ou le secteur bancaire. On est en train toujours d'attendre sur tout ce qui s'est passé ça a commencé le weekend. Nos estimations préliminaires c'est qu'il n'y aura pas d'impact sur le Sénégal », a affirmé Edward Gamayel, chef de Mission du FMI.



Pour rappel, SVB qui ne parvenait plus à faire face aux retraits massifs de ses clients, a été fermée vendredi dernier, par les autorités américaines.



Ces dernières ont annoncé dimanche, une série de mesures pour rassurer particuliers et entreprises sur la solidité du système bancaire américain et vont notamment garantir le retrait de l'intégralité des dépôts de SVB.



Elles vont permettre aussi l'accès à tous les dépôts d'un autre établissement, Signature Bank, qui a été fermé d'office par le régulateur, à la surprise générale.