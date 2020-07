Faillite système recouvrement des EPS: Rien que l’hôpital Principal court derrière des créances de 24 milliards

Si la réforme hospitalière a échoué, c’est en grande partie à cause des difficultés liées au recouvrement des recettes. A l’hôpital Le Dantec, il a été relevé l’absence d’un plafond de crédit pour les clients à terme et l’existence, au titre de la période 2001 à 2008, de soldes de comptes de clients douteux arrêtés à près de 178 millions de frs non encore recouvrés. mais le cas le plus grave, c’est celui de l’hôpital principal.



Au 31 décembre 2012, des créances de 350 millions de francs étaient enregistrés pour des impayés sur les accidentés de la voie publique. Il s’y ajoutait 2 milliards 347 millions d’impayés au titre du plan sésame, 820 millions de frs sur le Centre des Œuvres universitaires de Dakar, 150 millions de frs au titre de la présidence de la République. Pis, du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012, les créances clients sont passées de 22 milliards 486 millions de frs à 24 milliards 461 millions de frs, soit une hausse d’un milliard 975 millions de frs. Selon les limiers de l’IGE, pour ce qui est des dettes de l’Etat et de ses démembrements vis-à-vis des Eps, il y a lieu de déterminer leur montant exact en vue de leur apurement. A l’endroit des Eps, les vérificateurs indiquent que "toutes dispositions utiles devraient être prises, notamment grâce à un système d’information performant et mettant en synergie les services de facturation et ceux du recouvrement en vue de la mobilisation optimale des ressources financières desdits établissements".



Les Eps sont aussi invités à faire des efforts dans les allocations de ressources. plusieurs errements sont notés au niveau des Eps. Le volume des dépenses d’investissement rapportées aux dépenses totales est relativement faible. Le meilleur taux est observé à thiès avec 24,62 %, suivi de Kaolack, Ziguinchor et Kaffrine avec respectivement 20,24 %, 20,11 %, et 16,76 %. Selon les vérificateurs, il importe que les Eps adoptent des mesures permettant la tenue d’une comptabilité exhaustive, sincère et fidèle en s’attachant, au besoin, les services d’un expert-comptable dans la mesure où cette comptabilité est le reflet de la réalité économique et financière des entités concernées.



Le Témoin