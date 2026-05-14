Falémé : le GARSI 2 détruit dix machines utilisées dans l’exploitation minière illégale

Dans le cadre du plan de lutte contre l’exploitation illicite des zones minières, les éléments du Point d’Appui du GARSI 2 de Saïensoutou ont mené une opération de surveillance le long de la Falémé, notamment dans les villages de Wortoukhaty et Toumbifara, situés dans la commune de Missira Sirimana, indique la Gendarmerie nationale.



Cette opération a permis la destruction de dix (10) machines dragues utilisées dans le cadre d’activités d’exploitation minière illégale dans la zone.