Ascension : Le Président Bassirou Diomaye Faye prône le vivre-ensemble et la cohésion nationale

À l’occasion de la fête de l’Ascension célébrée ce jeudi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses vœux à la communauté chrétienne du Sénégal. Dans un message empreint de fraternité, le Chef de l’État a exalté la richesse de la diversité religieuse du pays.



C’est via son compte officiel sur le réseau social X que le Président Faye a tenu à marquer cette étape importante du calendrier chrétien. Saluant une célébration porteuse d'un « message d'espérance et d'engagement spirituel », il a rappelé la place essentielle de cette tradition dans le cœur des fidèles sénégalais.



Au-delà de la dimension purement religieuse, le Chef de l’État a profité de cette opportunité pour souligner l'importance du dialogue interreligieux. Pour Bassirou Diomaye Faye, cette pluralité confessionnelle ne doit pas être vue comme une simple coexistence, mais comme une véritable « richesse » et une « force » qui garantit la stabilité sociale du Sénégal.



Le président de la République a conclu son message en formulant des vœux de paix et de recueillement pour l'ensemble des fidèles. Cet appel à la fraternité réaffirme la volonté des nouvelles autorités de préserver le vivre-ensemble et de consolider la cohésion nationale, piliers fondamentaux de la République sénégalaise.

