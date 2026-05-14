Le Sénégal au Mondial 2026: un groupe de feu, des Lions prêts à rugir



Un tirage exigeant, mais pas insurmontable

Le tirage au sort du Mondial 2026 n'a pas gâté les Lions de la Téranga. Versés dans le Groupe I, les hommes du sélectionneur Pape Thiaw devront croiser le fer avec la France, la Norvège et l'Irak — qualifié en barrages intercontinentaux après sa victoire sur la Bolivie. Une poule exigeante sur le papier, mais que le Sénégal a les moyens d'aborder avec ambition et sans complexe.

Le groupe I décrypté: entre géants et outsiders

La France s'annonce comme le favori logique du groupe. Championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, les Bleus ont confirmé leur excellente forme en mars 2026 avec deux victoires convaincantes face au Brésil et à la Colombie lors de leur tournée américaine. Avec Mbappé, Dembélé, Olise, l'attaque française figure parmi les plus redoutables du tournoi. Ce sera l'adversaire le plus difficile à manœuvrer.



La Norvège, emmenée par un Erling Haaland en pleine puissance avec 16 buts lors des qualifications européennes, n'est pas là pour faire de la figuration. Cette jeune génération scandinave a faim de grande scène internationale et représente sans doute le principal danger pour le Sénégal dans la course à la deuxième place qualificative.



L'Irak dispute son premier Mondial depuis quarante ans. L'élan de ce retour historique ne doit pas être sous-estimé : les Lions de Mésopotamie ont surmonté des adversaires coriaces en barrages, et leur solidité physique en fait un adversaire imprévisible qu'il faudra aborder avec le plus grande sérieux.



Pour suivre les cotes et analyser les chances du Sénégal avant chaque rencontre, le Les Lions face au défi américain

Le Sénégal aborde ce Mondial avec un statut particulier. Récent finaliste de la CAN 2025 dans des circonstances très controversées, les Lions gardent une solide cohésion de groupe et une expérience des grandes compétitions qui pèsent lourd. Le souvenir de 2002, quand le Sénégal avait éliminé la France dès le premier tour avant d'atteindre les quarts de finale, plane sur ce groupe I comme une promesse non tenue et une motivation supplémentaire.

Les joueurs à ne pas manquer

Sadio Mané reste le symbole incontestable de cette sélection. À 33 ans, avec 53 buts en équipe nationale, il a confirmé sa disponibilité pour le Mondial et sera le joueur autour duquel tout s'organisera.

Lamine Camara (Monaco) incarne la relève : technique, combatif, capable de peser dans les deux sens du jeu, il présente le profil idéal pour s’imposer au sein d’un groupe aussi dense.



Ismaïla Sarr (Crystal Palace) apporte la vitesse et la profondeur sur les ailes, tandis que Nicolas Jackson sera attendu dans la surface adverse pour convertir les occasions créées. Avec ce noyau solide et expérimenté, le Sénégal a clairement les moyens de passer le premier tour, à condition de rester concentré du premier au dernier match. Le tirage au sort du Mondial 2026 n'a pas gâté les Lions de la Téranga. Versés dans le, les hommes du sélectionneur Pape Thiaw devront croiser le fer avec la France, la Norvège et l'Irak — qualifié en barrages intercontinentaux après sa victoire sur la Bolivie. Une poule exigeante sur le papier, mais que le Sénégal a les moyens d'aborder avec ambition et sans complexe.Las'annonce comme le favori logique du groupe. Championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, les Bleus ont confirmé leur excellente forme en mars 2026 avec deux victoires convaincantes face au Brésil et à la Colombie lors de leur tournée américaine. Avec Mbappé, Dembélé, Olise, l'attaque française figure parmi les plus redoutables du tournoi. Ce sera l'adversaire le plus difficile à manœuvrer.La, emmenée par un Erling Haaland en pleine puissance avec 16 buts lors des qualifications européennes, n'est pas là pour faire de la figuration. Cette jeune génération scandinave a faim de grande scène internationale et représente sans doute le principal danger pour le Sénégal dans la course à la deuxième place qualificative.L'dispute son premier Mondial depuis quarante ans. L'élan de ce retour historique ne doit pas être sous-estimé : les Lions de Mésopotamie ont surmonté des adversaires coriaces en barrages, et leur solidité physique en fait un adversaire imprévisible qu'il faudra aborder avec le plus grande sérieux.Pour suivre les cotes et analyser les chances du Sénégal avant chaque rencontre, le code promo Betsson permet d'accéder à une plateforme de paris sportifs avec des avantages et des bonus à l'inscription et de quoi accompagner chaque match avec un regard analytique aiguisé.Le Sénégal aborde ce Mondial avec un statut particulier. Récent finaliste de la CAN 2025 dans des circonstances très controversées, les Lions gardent une solide cohésion de groupe et une expérience des grandes compétitions qui pèsent lourd. Le souvenir de 2002, quand le Sénégal avait éliminé la France dès le premier tour avant d'atteindre les quarts de finale, plane sur ce groupe I comme une promesse non tenue et une motivation supplémentaire.reste le symbole incontestable de cette sélection. À 33 ans, avec 53 buts en équipe nationale, il a confirmé sa disponibilité pour le Mondial et sera le joueur autour duquel tout s'organisera.(Monaco) incarne la relève : technique, combatif, capable de peser dans les deux sens du jeu, il présente le profil idéal pour s’imposer au sein d’un groupe aussi dense.(Crystal Palace) apporte la vitesse et la profondeur sur les ailes, tandis quesera attendu dans la surface adverse pour convertir les occasions créées. Avec ce noyau solide et expérimenté, le Sénégal a clairement les moyens de passer le premier tour, à condition de rester concentré du premier au dernier match. Autres articles 187 millions d’euros de garantie: les conditions strictes pour candidater à la présidence du Real Madrid

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Jean Louis DJIBA

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