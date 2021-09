Familles polygames au Sénégal: les racines de la violence conjugale et du déséquilibre des foyers

« La troisième femme de mon père a gâché nos vies »



Les rivalités et la violence physique et morale entre coépouses déteignent sur les relations entre demi-frères et demi-soeurs. Une position inconfortable dans laquelle la jeune Téné se sent gênée. « Si je les (ses demi-frères et soeurs) aime, ma mère ne sera pas contente. Il faut que je montre à ma mère que je suis de son côté, que je suis avec elle. », confie cette jeune pikinoise de 19 ans issue d’une famille polygame.



Le père de Téné a trois épouses et la mère de cette dernière est la première de cette longue liste. « La polygamie génère beaucoup de conflits parce qu'il n'y a pas d'égalité, que ça soit entre frère et sœur ou mari et femme. Les femmes et les enfants se disputent souvent pour monter en grade et avoir l'attention et l’estime du père / mari. Depuis 3 ans, ma mère se bat souvent avec sa coépouse. Cette dernière (la troisième femme de son père) essaie de monter mon père contre nous. Elle est allée jusqu’à défigurer ma mère pour ne pas que mon père la regarde. Cette femme, c’est une vraie sorcière, depuis qu’elle est là, elle a gâché nos vies », confie Téné le visage rempli de colère.



De nature bagarreuse, Téné se dit fortement impactée par la polygamie de son père qui est la cause de la maladie de sa mère affirme-t-elle. « Depuis presque deux mois ma mère est malade mais à l’hôpital, on ne voit rien. Je suis persuadée que c’est l’œuvre de la femme de mon père parce que ce n’est pas naturel », peste-t-elle.



« Les mariages polygames stables sont très rare »



Interrogé par PressAfrik, un homme qui a choisi le régime de la Monogamie, soutient qu'il n'a jamais rencontré ce genre de problèmes.



« Selon les expériences des gens autour de moi, de la société dans laquelle je suis et ma lecture personnelle, je trouve que la polygamie ne réussit pas toujours. Très rares sont des polygames stables pour ne pas dire qu’il y en a pas. Au finish, il y a toujours des petits foyers d’agitation. Une fois, un vieux polygame m’a dit “ne commets jamais l’erreur que j’ai commise”. Il y a un grand problème d’équilibre, les femmes sont naturellement jalouses et sont dans les petits détails des choses de la vie. Déjà vivre avec une seule femme demande beaucoup de maîtrise, de maturité, d’attention, de compréhension, de patience. Vous imaginez en avoir beaucoup ? Aussi, si une femme peut faire l’affaire pourquoi en avoir plusieurs ? C’est une multiplicité sans nécessité », déclare Rassoul Sylla, un cordonnier, la cinquantaine sonnée.