Fass Mbao : un lutteur poignardé par son ami après une violente dispute

La commune de Diamaguène Sicap Mbao, en banlieue dakaroise, a été secouée par une violente altercation entre deux amis qui a viré au drame. Une simple dispute entre Fallou, un jeune lutteur originaire de Tivaouane (Ouest) et son ami M. Mb., qui l’hébergeait dans sa maison familiale à Fass Mbao a dégénéré.



Selon Les Échos, une série de conflits entre le lutteur et la sœur de M. Mb., a provoqué des tensions de plus en plus vives. Les choses ont pris une tournure dramatique lorsque M. Mb., après une énième dispute, s'est emparé d’un couteau dissimulé dans ses vêtements et de s’attaquer à son ami. Pris par surprise, Fallou a reçu plusieurs coups de couteau sur différentes parties du corps avant que des intervenants ne parviennent à maîtriser l’agresseur.



Gravement blessé, le lutteur a été transporté en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Quant au mis en cause, conscient de la gravité de son acte, il a profité de la confusion pour prendre la fuite. La police locale, alertée de l’incident, a mené une descente sur les lieux, mais l'agresseur demeure introuvable et est activement recherché, rapporte le journal.