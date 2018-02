Fass : l'UNFPA et l'ONU ont lancé le projet de capture du dividende démographique en milieu urbain

L'initiative de l'UNFPA ambitionne d’opérationnaliser le dividende

démographique dans un contexte urbain. Ce programme, fruit d’un partenariat entre la

Commune de FASS et l’UNFPA, s’articule essentiellement autour des questions

d’autonomisation des femmes, de la santé, de l’éducation et de l’emploi des jeunes.

Le Maire de Fass, M. Ousmane Ndoye, devant le public de près de 500 personnes, a expliqué

que le croît démographique fort (20% en 10 ans), le taux de chômage élevé parmi les jeunes

dont 75% ont moins de 35 ans étaient autant de défis auxquels le projet devrait répondre.

Rappelant l’importance de la visite de Mme. Wickramanayake, M. Mabingue Ngom, Directeur

régional de l’UNFPA, a précisé que : «ce projet pilote, devrait permettre à d'autres communautés

dans toute l'Afrique, ainsi que dans d'autres parties du monde, confrontées à des réalités

comparables à celles de FASS, de le dupliquer pour exploiter pleinement le potentiel des jeunes. »



Les représentants du ministre de la santé et des jeunes ainsi que l’artiste Coumba Gawlo Seck ont

insisté sur le rôle déterminent des femmes et des jeunes filles dans la réussite de la capture du

dividende démographique. Coumba Gawlo Seck a invité ses sœurs à espacer leurs naissances pour

préserver leur santé et s’adonner d’avantage à des activités génératrices de revenus.

Attendue par les associations de jeunes, les responsables politiques, et les journalistes,

l’Envoyée Spéciale a réitéré son soutien sincère et inconditionnel à ce partenariat entre l'ONU et

les communautés locales et s’est engagée à en faire l’écho au Secrétariat des Nations Unies et

auprès du Secrétaire général, ainsi qu’aux organismes, partout dans le monde, qui investissent

dans le développement des jeunes.



Ce samedi 3 février, Ms. Wickramanayake rencontrera aux Parcelles Assainies, le Groupe pour

l'Étude et l'Enseignement de la Population (GEEP), pour échanger sur les questions

d’éducation sexuelle complète (ESC) et reproductive à l’école. Elle se rendra par la suite à Mbour avant de poursuivre sa tournée dans la région



Source : UNFPA