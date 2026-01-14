Fatick : 24 kg de chanvre indien saisis à Sirmang par la BRS

Dans le cadre de ses activités de sécurisation, la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick (ouest) a saisi 24 kilogrammes de chanvre indien dans la localité de Sirmang.



Selon le communiqué de la police, la BRS a mené une patrouille durant la nuit du 12 au 13 janvier 2026, aux environs de 03 heures du matin, dans le secteur de Karang. C’est ainsi que les agents ont découvert deux colis suspects à hauteur de Sirmang. Après inspection, ils contenaient chacun douze (12) blocs de chanvre indien, soit un total de vingt-quatre (24) blocs pour un poids global de 24 kilogrammes.



"Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller les propriétaires de la marchandise", selon la Police.