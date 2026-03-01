Cartes de membres de Pastef : 400. 000 déjà confectionnés, Sonko annonce le lancement officiel très prochainement

Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a annoncé ce dimanche la disponibilité de 400 000 cartes de membres, marquant une étape majeure avant le lancement officiel du processus d'adhésion. S'exprimant lors d'un direct avec les responsables départementaux du parti, il a précisé que cet effectif constitue près de la moitié de l'objectif initial fixé à un million (1.000.000) de cartes.



Cette initiative vise à structurer formellement la base militante sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Ousmane Sonko a souligné que le lancement officiel de la distribution interviendra « très prochainement », permettant ainsi au parti de quantifier ses forces et de renforcer sa présence locale.



"La nouvelle carte de membre est présentée comme un outil de modernisation de la gestion interne du PASTEF. Elle doit servir non seulement à identifier les militants, mais aussi à assurer l'autonomie financière de l'organisation à travers les cotisations, consolidant ainsi la discipline et l'engagement des patriotes", selon le leader de pastef.