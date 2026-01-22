Fatick : 28 kilogrammes de chanvre indien et une moto saisis, des suspects en fuite

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick (ouest) a procédé, ce 20 janvier 2026, à la saisie de trois colis de chanvre indien, pour un poids total de 28 kilogrammes, ainsi que d’une moto de type Jakarta abandonnée par des fugitifs.



Selon la police, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant des individus à bord de motos en provenance d’un pays voisin. Ces derniers empruntaient des voies clandestines pour introduire de la drogue sur le territoire national.



Un dispositif de surveillance mobile, déployé sur leurs itinéraires probables, a permis d'intercepter la marchandise dans le secteur de «Karang-Ba». Les convoyeurs ont toutefois profité de l'obscurité et de la végétation pour prendre la fuite. La drogue et le véhicule ont été saisis et une enquête est ouverte.