Secteur Minier : À Mako, Resolute Mining dépasse ses objectifs malgré la fin de l’extraction à ciel ouvert

Dans son dernier rapport trimestriel clos au 31 décembre 2025, publié ce jeudi, 22 janvier, la compagnie Resolute Mining Limited, exploitant de la mine de Mako dans le sud-est du Sénégal, affiche un bilan annuel qui dépasse les attentes initiales. Sur l’ensemble de l’année 2025, la production d'or a atteint 100 895 onces (oz). Ce chiffre est d'autant plus significatif qu'il dépasse la fourchette de prévisions révisée qui se situait entre 98 000 et 102 000 oz.



D'après la société, cette performance s’explique par un tournant stratégique majeur : l’extraction directe dans la mine à ciel ouvert a cessé dès le deuxième trimestre 2025. Depuis lors, l’opération est entrée dans une phase de transition consistant à traiter les stocks de minerai déjà constitués . Pour le seul quatrième trimestre (T4), l'usine a produit 18 755 oz, un résultat soutenu par des teneurs en or dans les stocks plus élevées que ce que les géologues avaient anticipé.



L’effet "double tranchant" de l’or cher sur les coûts



Le coût de maintien tout inclus (AISC) annuel s’est établi à 1 270 $/oz. Si ce chiffre est légèrement supérieur à celui de 2024 (1 244 $/oz), il reste bien en dessous des prévisions de début d’année qui tablaient sur un coût entre 1 300 et 1 400 $/oz. Cependant, au dernier trimestre 2025, l'AISC a bondi à 1 666 $/oz. Selon Resolute, cette hausse n'est pas uniquement due à la baisse de production. Elle reflète également un aspect positif pour les finances publiques sénégalaises : l’augmentation des paiements de redevances (royalties) versées à l’État. En effet, plus le cours de l’or monte, plus les taxes proportionnelles versées au Trésor augmentent, impactant mécaniquement les coûts opérationnels de la compagnie.



Une gestion budgétaire rigoureuse



Signe de la fin de l’activité d’extraction lourde, les dépenses d’investissement (Capex) ont fondu de manière spectaculaire, passant de 15,2 millions de dollars en 2024 à seulement 2,9 millions de dollars en 2025. Au dernier trimestre, les investissements se sont limités à 0,3 million de dollars, consacrés essentiellement à la maintenance de l'usine et aux travaux de sécurisation du bassin de gestion des résidus.