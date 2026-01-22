Kédougou : Tomboronkoto et Bantaco, les nouveaux poumons de l'or sénégalais

Resolute Mining Limited , exploitant aurifère focalisé sur l'Afrique de l'Ouest, a présenté son rapport d'activités trimestriel pour la période close au 31 décembre 2025. Tomboronkoto et Bantaco sont deux gisements satellites potentiels que Resolute développe afin de prolonger la durée de vie de la mine de Mako. Ces derniers sont collectivement désignés sous le nom de « Projet d'extension de la durée de vie de Mako » (Mako Life Extension Project). Les estimations actuelles combinées des ressources minérales de Tomboronkoto et Bantaco contiennent plus de 600 000 oz (onces) d'or, avec des possibilités d'expansion basées sur les résultats de l'exploration en cours. Au quatrième trimestre, 4,1 millions de dollars ont été investis dans le MLEP, consistant principalement en des travaux de forage à Bantaco.



Tomboronkoto



Le rapport de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) a été pré-validé par les agences techniques en amont de l'approbation ministérielle. Des activités de planification détaillée et d'arpentage sont en cours, en consultation avec les personnes potentiellement affectées, pour la réinstallation du village de Tomboronkoto situé à proximité du gisement.La demande de permis d'exploitation minière suivra la délivrance du permis environnemental et est prévue pour le premier trimestre (T1) 2026.



L'obtention du permis d'exploitation est anticipée, sous réserve qu'aucune révision majeure ne soit nécessaire, d'ici la fin de l'année 2026. Les activités de planification et d'engagement des parties prenantes, visant à éclairer l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR), sont déjà lancées et se poursuivent. La réception du permis d'exploitation fournira l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre le PAR, y compris le début de la relocalisation du village, une fois qu'un accord aura été conclu avec les parties affectées. Cette approche souligne notre engagement envers la conformité réglementaire, la consultation communautaire transparente et l'exécution responsable du projet. Des études formelles d'impact environnemental (EIE) pour l'extension de l'usine de traitement actuelle de la mine de Mako, incluant une nouvelle installation de stockage des résidus, sont en cours. En 2026, l'ingénierie détaillée devrait débuter au cours du second semestre de l'année.



Bantaco



Au cours du quatrième trimestre (T4), les principales activités ont porté sur le forage de remplissage sur le prospect de Bantaco Sud, les essais métallurgiques, l'avancement des études techniques, le lancement de l’Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) et les activités d'engagement communautaire. En 2026, les flux de travail clés vont concerner l'achèvement des études techniques, le forage de remplissage et l'obtention des permis. Au cours du quatrième trimestre, le forage de remplissage sur les prospects de Bantaco Sud et Ouest, visant à convertir les ressources « présumées » (inferred) en ressources « indiquées » (indicated), s'est achevé en décembre 2025. Une mise à jour de l'Estimation des Ressources Minérales (MRE) est en cours pour Bantaco Ouest et Bantaco Sud, et les résultats sont attendus pour le premier semestre 2026.