Fatick : Le jaaraf de Djilor Saloum, toujours introuvable

Les populations de la commune de Djilor Saloum (situé dans le département de Foundiougne dans la région de Fatick) vivent dans l’inquiétude à cause de la disparition du jaaraf Diatta Sarr. Ce dernier est porté disparu depuis le 13 novembre 2025.



Sa disparition continue à inquiéter les populations de Djilor Saloum plus particulièrement les membres de sa famille. Selon son jeune frère Ngor Sarr, sa maladie serait à l’origine de sa disparition. « Il lui arrive d’avoir des troubles mentaux ou de se lever la nuit pour prendre une direction inconnue.

Il souffre de la maladie d’Alzheimer », a-t-il révélé, avant d’ajouter que tous les « jeunes du village et environnant sont à sa recherche, et qu’ils ont élargi leur recherche dans les localités de Kaolack et de Tivaouane ».