Fatick : Les élèves-maîtres s'insurgent contre le Siens

Les élèves-maitres du Crfpe n’en peuvent plus. Ils ont organisé un rassemblement pour dénoncer les nombreuses grèves du Siens qui perturbe leur formation. «Nous sommes restés longtemps sans pour autant faire cours normalement. Et, cela impacte négativement sur la qualité de la formation. Cela pose aussi d'autres problèmes pour mener à bien les enseignements-apprentissages sur le terrain. Des grèves répétitives, on n'en peut plus de ces perturbations-là », a dénoncé leur président, Issakha Dior.



Même si leur formation ne dure que neuf (9) mois, ces élèves-maîtres disent avoir perdu beaucoup de temps car, informent-ils, leur examen sera pour bientôt, rapporte le correspondant de la Rfm. Pour sa part, le trésorier de l’amicale, Pape Elimane Faye déplore : «Il y a des ateliers qu’on n’a pas fait. Franchement ces grèves retardent nos formation».



Ces élèves-maîtres demandent l'arrêt définitif de ces perturabations pour que les promotions à venir ne subissent pas le même sort.