Fatick: deux nouveaux suicides par pendaison enregistrés

Le mercredi 17 novembre, deux corps sans vie ont été découverts à Mboyene, dans la commune de Ngayokhéme, et à Méme, dans la commune de Niakhar (région de Fatick).



L’une des victimes, Bernard Sène, cultivateur et né à Mboyene, a été retrouvé pendu à un arbre, dans un champ de pastèques derrière le village.



L'autre victime, Babacar Diouf, lui, a commis l'irréparable dans l’un des bâtiments de la maison familiale. Les sapeur-pompiers ont transporté les corps à la morgue de l’hôpital régional de Fatick.



Pour déterminer les causes de ces suicides, la gendarmerie a ouvert une enquête. Les multiples cas de suicide inquiètent les populations de cette partie du pays.