Fatick : le fils de l’oncle de l’ex-président Macky Sall condamné à un mois ferme pour tentative d’incendie

Reconnu coupable « de tentative d’incendie volontaire et de mise en danger de la vie d’autrui », Macky Timbo, âgé de 33 ans et fils de Samba Timbo, oncle de l’ancien président de la République Macky Sall, a été condamné à un mois de prison ferme par le tribunal de Fatick.





Les faits remontent à mercredi dernier dans la soirée au quartier Peulgha, où le mis en cause, chauffeur à La Poste, avait aspergé d’essence la chambre qu’il partage avec sa femme et ses enfants, menaçant d’y mettre le feu, rapporte Seneweb. Alertée, la police est intervenue à temps pour empêcher le drame et procéder à son interpellation. Une bouteille vide ayant contenu du carburant ainsi que des traces d’essence ont été retrouvées sur les lieux.





Selon les enquêteurs, Macky Timbo, en état d’ébriété au moment des faits, a reconnu les accusations sur procès-verbal, expliquant son geste par un différend avec son père. Ce dernier a confirmé avoir porté plainte, indiquant que son fils avait déjà pour habitude de semer la terreur dans le domicile familial.





Après sa garde à vue et son défèrement, le mis en cause a été jugé en flagrant délit et condamné à un mois de prison ferme.

