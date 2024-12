Fatick : un budget de 1,071 milliard de francs CFA pour 2025, axé sur la santé, l’éducation et l’assainissement

Le Conseil municipal de la commune de Fatick a adopté son budget pour l'exercice 2025, qui s’élève à 1,071 milliard de francs CFA. Ce budget, marqué par une hausse significative de 172 millions de FCFA par rapport à l'année précédente, "sera principalement alloué aux secteurs prioritaires de la santé, de l'éducation et de l’assainissement", a indiqué le maire Matar Ba dans un communiqué officiel.



"L'augmentation du budget", a expliqué M. Ba, "est le fruit des bonnes performances réalisées par la commune, notamment grâce à la mise en œuvre du Projet d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN). Ce programme a permis d’augmenter les ressources de la commune, facilitant ainsi le financement de projets de développement".



Le président de la commission des finances du Conseil municipal, Diene Diouf, a précisé que le budget participatif mis en place dans la commune accordera une attention particulière à trois grands axes : la santé, l’éducation et le cadre de vie, avec un accent particulier sur l’assainissement.



Concernant l’assainissement, M. Diouf a révélé que des travaux de réfection des canalisations sont déjà en cours, avec l’objectif d’améliorer l’infrastructure urbaine pour lutter contre les problèmes d’hygiène et de salubrité.



Le secteur éducatif ne sera pas en reste, avec des projets de réhabilitation et de construction d’établissements scolaires. M. Diouf a annoncé la réhabilitation de plusieurs salles de classe, notamment à l’école élémentaire Ngor Dame Ndiaye, où de nouvelles classes seront construites pour remplacer les anciens bâtiments. "La commune ne compte plus d’abris provisoires, mais certaines salles de classe nécessitent une réhabilitation urgente", a-t-il souligné.



Ce budget de 2025 marque ainsi une étape importante dans le développement de la commune de Fatick, en mettant l'accent sur des projets concrets pour améliorer le quotidien des habitants, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’assainissement.