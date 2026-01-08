Fatick : un individu déféré au parquet pour vol de fils électriques et de matériels de plomberie sur un chantier

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Fatick a déféré, le mercredi 7 janvier 2026, un individu devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Fatick pour « association de malfaiteurs et vols en réunion avec usage de moyen de locomotion ».
Selon les informations recueillies, l’enquête, ouverte le 4 janvier dernier, fait suite à une plainte pour vols répétés de fils électriques et de matériel de plomberie sur un chantier (R+3) situé derrière le Conseil Départemental de Fatick.
Le transport sur les lieux a permis la saisie d'un sac contenant une partie du matériel volé, ainsi qu'un téléphone portable égaré par les auteurs lors de leur fuite. L'exploitation technique de l'appareil a permis d'identifier et d'interpeller l'un des mis en cause et de saisir la motocyclette utilisée pour les forfaits.
Le préjudice est estimé par la victime à 2.252.000 FCFA. Son acolyte, actuellement en fuite, est activement recherché par les services de police.
