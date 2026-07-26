Kédougou : la DRDR dresse un bilan encourageant de la campagne agricole malgré la présence de chenilles légionnaires

La région de Kédougou (sud-est) fait face à une présence de chenilles légionnaires d’automne sur des parcelles de maïs situées dans les départements de Saraya et de Salémata, selon le rapport hebdomadaire de la Direction régionale du développement rural (DRDR). Les autorités assurent toutefois que la situation est maîtrisée.



« La situation phytosanitaire est marquée par la présence des chenilles légionnaires d’automne dans les départements de Saraya et Salémata. Cependant, elle est bien suivie et sous contrôle avec des dégâts moins sévères sur les cultures », indique la même source.



Pour renforcer la lutte contre ce ravageur, la Direction de la protection des végétaux (DPV) a mis à la disposition du département de Kédougou un stock de 40 litres de Sultan 480 EC.



Parallèlement, la Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX) fait état d'une campagne agricole quasiment achevée dans le département de Saraya. Sur un objectif de 7 228,5 hectares, 7 213,5 hectares ont été exploités, soit un taux de réalisation de 99 %.



« C’est une superficie totale de 7213,5 ha, contre un objectif de 7228,5 ha, soit 99% (des prévisions) pour un total de 1441 chefs d’exploitation et un cumul de 1493 producteurs », détaille le rapport, qui souligne également l'appui apporté par le projet « Agriculture familiale » de la société minière BOTA SA aux producteurs de la commune de Madina Baffé.



S'agissant de la campagne hivernale, les prévisions annoncent une pluviométrie normale à déficitaire, un paramètre jugé déterminant pour la planification des activités agricoles.

Le rapport indique également que les opérations de mise en place et de cession des semences d'arachide se poursuivent dans l'ensemble des commissions de distribution.



« Au total 466,30 tonnes de semences certifiées de la variété 73-33 (niveau R2) ont été réceptionnées, représentant un taux de mise en place de 96,14%. La distribution aux producteurs progresse également à un rythme soutenu avec un taux de cession de 85,46% », relève le document.



Concernant le riz, trois des cinq variétés prévues pour la région sont déjà disponibles. Il s'agit de BG 90-2, Sahel 108 et Nerica L19.



Le rapport précise que le taux de mise en place de ces variétés « sont respectivement à 50%, 72,24% et 65,25%. Les opérations de distribution sont en cours, avec des taux de cession respectifs de 100%, 33,38% et 25,45% ».



La DRDR souligne par ailleurs que les premiers semis de fonio, de maïs, de riz, d'arachide, de sorgho et de coton ont déjà été réalisés dans la région. Ces cultures se trouvent actuellement « aux stades de levée à croissance et début floraison pour les premiers semis d’arachide ».



D’après l’APS, le rapport fait savoir que l'ensemble du matériel agricole réceptionné dans le cadre du programme Intermaq a été entièrement distribué aux bénéficiaires.

