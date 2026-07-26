Abdourahmane Diouf : «Nous allons dérouler pour remporter les élections législatives» et la présidentielle de 2029

Le ministre sénégalais de l'Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a prévenu ce dimanche 26 juillet que Kiiraay –Les Républicains, le tout nouveau parti du chef d’’Etat Diomaye Faye, va mettre en place sa stratégie afin de remporter les prochaines élections dont la présidentielle de 2029, au cours de l’émission «En Vérité» sur la RSI.



«Nous avons choisi notre leader et nous allons dérouler notre stratégie pour remporter les élections locales, législatives (2027) et la présidentielle de 2029», a déclaré le ministre, rappelant que son parti «Awalé» n’existe plus au profit de Kiiraay –Les Républicains.



Il a aussi insisté sur la nécessité de dépasser les ambitions individuelles au profit du projet porté par Diomaye. «L’ambition personnelle ne peut gouverner un pays. J’ai les compétences et le nécessaire pour diriger un pays, mais à un moment donné, il faut s’oublier et mettre l’intérêt général au dessus de tout», a-t-il soutenu.



Pour rappel, le parti Kiiraay – Les Patriotes républicains est la nouvelle formation politique officielle lancée le 25 juillet 2026 par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui ne partage plus la ligne politique de son ancienne formation politique (Pastef) dirigée par Ousmane Sonko.