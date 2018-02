Fatou Guèye, SG Sels de Thiaroye : «il faut que l’Etat soit sérieux»

Le regroupement des 6 syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation (G6) est déterminé à faire respecter au gouvernement ses engagements. C’est dans ce cadre qu’il a initié un sit-in à travers tout le Sénégal. Et de l’avis de Fatou Guèye, Secrétaire générale du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels) de Thiaroye, ils sont prêts à aller jusqu’au bout pour obtenir gain de cause.



«Les accords qu’on avait signés étaient jugés réalistes et réalisables et jusqu’à présent nous n’avons pas obtenu gain de cause, c’est cela qui est l’objet du sit-in», a-t-elle déclaré devant l’Inspection académique de leur contrée.



Et de poursuivre : «Ce que le gouvernement nous a proposé par rapport à l’indemnité de logement, nous l’avons refusée et nous ne reviendrons pas là-dessus. Il faut que le gouvernement appelle à des négociations sérieuses avec tous les syndicats représentatifs qui représentent l’ensemble des enseignants et là, on va effectuer des négociations sérieuses».



Selon elle, les syndicalistes ne vont pas lésiner sur les moyens pour entrer dans leurs droits car, il ne s’agit plus de «sauver l’année scolaire, mais nous allons sauver l’école sénégalaise, parce qu’il est temps».