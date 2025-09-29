Fausse alerte à Ouest Foire : les cinq bébés retrouvés dans les ordures concernent des cas cumulés depuis 2017

Depuis ce lundi matin, une information circule sur des sites d’informations, prétendant qu’une découverte macabre a été faite à Ouest Foire (un quartier de la commune de Yoff, située dans la ville de Dakar, capitale du Sénégal). Selon des informations relayées par certains médias, cinq (5) bébés auraient été retrouvés dans les ordures à Handar2 de ce quartier, évoquant ainsi l'insécurité à laquelle font face les habitants de ladite localité. Cette allégation a provoqué une vive indignation au sein de l’opinion publique.
L’affirmation publiée ce lundi 29 septembre 2025 par le site d’information Senego titrait : « Sénégal - Ouest Foire : "Cinq bébés retrouvés dans les ordures", l'alerte d'un délégué de quartier. »
Une recherche sur Google du groupe de mots « cinq bébés découverts à Ouest Foire » a permis de trouver que l’information a été relatée pour la première fois par le média en ligne Dakaractu, avec un titre plus précis : « Ouest Foire : 5 bébés retrouvés dans les ordures, délégués et habitants dénoncent l’anarchie et l’absence de recasement de l’État. » La même information a été reprise par plusieurs autres médias (1, 2, 3, 4, 5) (liens archivés : 1, 2, 3, 4, 5) et sur Facebook (ici).lien archivé(ici)
Par ailleurs, Pressafrik a vérifié cette allégation. lien archivé (ici)En effet, pour donner à ses abonnés une information fiable, Pressafrik a dépêché une équipe sur les lieux indiqués à Ouest Foire, plus précisément à Handar 2. Sur place, les habitants dudit quartier ont déclaré que l’affirmation publiée par Dakaractu et reprise par Senego, entre autres, était fausse. Ils ont assuré qu’une telle découverte n’a jamais été faite à Ouest Foire.
Approché, le délégué de quartier, Moustapha Guèye, cité comme étant la personne ressource qui aurait donné l’information sur la découverte des cinq bébés, a balayé d’un revers de main cette information. Il a indiqué au micro de Pressafrik que ce chiffre des « cinq bébés » correspond au total des cas de ce genre qui ont été recensés et concerne la période allant de 2017 à 2025.
« La manière dont certains médias ont interprété la situation ne correspond pas aux réalités. Hier, des députés se sont déplacés sur place pour constater le climat d’insécurité qui règne ici, surtout autour du dépôt d’ordures. Depuis 2017, cinq nouveau-nés ont été jetés dans les camions d’ordures, mais il ne s’agit pas d’un cas unique découvert hier ou aujourd’hui », a-t-il fait savoir.
Dans son édition de la mi-journée, communément appelée RFM MIDI, lien archivé (ici) de ce lundi 29 septembre 2025, la Radio Future Media (RFM) a annoncé dans ses titres l’information relative à la découverte des cinq bébés dans les ordures. Plus loin dans le journal, de "2:15 à 4:20", la radio a diffusé un reportage effectué sur les lieux par une équipe, où là également, des riverains qui ont bien voulu se confier ont démenti cette allégation. Du côté des occupants (mécaniciens, charretiers et autres travailleurs de la décharge) qui travaillent juste à côté des ordures où la présumée découverte aurait été faite, la fausse nouvelle est rejetée en bloc. Ces ouvriers perçoivent cette allégation comme une manœuvre visant à les faire déguerpir.
L’un d’eux, Assane Diop, a affirmé : « Il n'y a rien de tel ici ; je travaille ici depuis longtemps, ici il n'y a que des titres fonciers dont les propriétaires ont du mal à mettre en vente. Cette information est fausse, c’est juste une stratégie pour nous déguerpir des lieux. » Yves, un occupant des lieux, abonde dans le même sens : « Non, nous sommes tout le temps là, on n'a rien remarqué, c’est faux, il n’y a pas eu de bébé jeté dans les ordures ici. Peut-être c’est ailleurs qu’ils les ont trouvés, mais pas ici. »
Moustapha Guèye, délégué de quartier a plaidait pour un renforcement des moyens de la gendarmerie de la Foire, jugés insuffisants pour assurer la sécurité des habitants. Enfin, il a exhorté l’État à agir rapidement afin d’éviter que « les agresseurs n’influencent négativement le comportement des enfants du quartier ». « Nous avons interpellé les autorités compétentes, et hier dimanche, elles se sont rendues sur les lieux pour évaluer la situation. Nous espérons une solution efficace. Le Premier ministre Ousmane Sonko nous a rapidement répondu après notre appel », a-t-il confié à Pressafrik TVHD.
Par cette révélation, sur ces découvertes macabres, monsieur Guèye cherchait à alerter les autorités, sur l’insécurité, l’anarchie et le désordre qui règnent dans leur cadre de vie, plongeant le quartier dans l’émoi et l’indignation.
Verdict : Faux, il n y à pas eu de bébé découvert dans les ordures ce lundi matin, ni tout recensement à la cité Handar2 de Ouest foire. Le délégué du quartier qui s’exprimé devant les autorités venus effectuer une visite de terrain dans le cadre des déguerpissements lancés par le ministre de l’Intérieur a juste énuméré ce nombre pour montrer combien l'insécurité domine dans cette localité. donc ce chiffre ne fait pas référence à une découverte choquante en un lieu et une date unique mais plutôt plusieurs années et ce n’est pas au même endroit contrairement à ce qui se dit dans la presse.
