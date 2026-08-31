Algérie: le président veut faire appliquer la peine de mort contre les pyromanes

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dont le pays observe un moratoire sur la peine de mort depuis 1993, a annoncé le 30 août 2026 vouloir rétablir son application contre les pyromanes, après les incendies meurtriers qui ont ravagé l'est et le nord du pays.
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