Fausse quittance délivrée à Aee Power Sénégal : la plainte de l’Agent judiciaire de l’État entraîne des arrestations

Un scandale financier impliquant de faux documents fiscaux a éclaté dans le cadre d’un bras de fer opposant Aee Power Espagne à Aee Power Sénégal. Selon des informations confirmées, une quittance fiscale présentée par Aee Power Sénégal dans le cadre d’un marché public s’est avérée être un faux. Cette affaire, qui implique des montants importants, a conduit à l’ouverture d’une enquête et à des arrestations.



Jean-Michel Sène, directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser), avait publiquement accusé Aee Power Sénégal d’avoir utilisé un document falsifié. Il s’agit d’une quittance portant le numéro 5699889, datée du 16 février 2024, attestant du paiement de droits d’enregistrement d’un montant de 918.339.800 FCFA. Ce document était lié au contrat de marché numéro T0296/24 Dk, signé entre l’Aser et Aee Power Sénégal.



Alertés par Aee Power Espagne, qui était en conflit avec sa filiale sénégalaise après la dissolution de leur partenariat, les services fiscaux sénégalais ont ouvert une enquête pour vérifier l’authenticité de cette quittance. Selon nos confrères du journal Libération, les investigations menées par la Direction du contrôle interne de la Direction générale des impôts et domaines (Dgid) ont confirmé qu’il s’agissait bien d’un faux.



L’enquête interne, menée au bureau du recouvrement du Centre des services fiscaux de Dakar-Liberté, a non seulement établi la falsification de la quittance présentée par Aee Power Sénégal, mais a également mis au jour une autre fausse attestation délivrée à un contribuable. Ces découvertes ont poussé les autorités à agir rapidement.



Face à la gravité des faits, l’Agent judiciaire de l’État a déposé une plainte pour détournement de deniers publics, ainsi que pour faux et usage de faux en écritures publiques. Le dossier a été confié à la Division des investigations criminelles (Dic). Une employée du bureau de la gestion, du contrôle et des services aux contribuables du centre de Dakar-Liberté, identifiée comme A. Guèye, a été interpellée et déférée hier devant la justice.