Cantines scolaires à Ziguinchor : 656 millions FCFA pour assurer un repas quotidien à 8 000 élèves

Un investissement de 656 millions de francs CFA pour nourrir l'avenir de Ziguinchor. Le maire de la commune, Djibril Sonko, a officiellement inauguré ce jeudi la cuisine centrale du Foyer des jeunes de Lyndiane, marquant le lancement d'un vaste programme de cantines scolaires au profit de 15 établissements et près de 8 000 élèves.







Ce projet, soutenu par le Fonds Équipe France, s'inscrit dans une double logique sociale et économique. En garantissant un repas quotidien aux écoliers, la municipalité entend non seulement améliorer les performances académiques, mais aussi lutter contre l'abandon scolaire. "La cantine scolaire permet aux enfants d'avoir les mêmes chances de réussite", a martelé l'édile lors de la cérémonie, rappelant que l'approvisionnement repose sur des circuits courts pour offrir des débouchés concrets aux producteurs locaux.







Présente pour l'occasion dans le cadre de sa tournée régionale, l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a salué une initiative "structurante" en phase avec les objectifs de la Coalition mondiale pour l’alimentation scolaire. Ce dispositif vise à assurer un repas sain à chaque enfant d'ici 2030, tout en renforçant la sécurité alimentaire territoriale par la consommation de produits du terroir.







Pour les autorités éducatives locales, l'impact est immédiat. L’inspecteur de l’Éducation et de la Formation, Ibrahima Khalil Sakho, a souligné que cet accès régulier à la nutrition constitue un levier psychologique et physique indispensable au maintien des élèves dans le circuit scolaire. Ce partenariat franco-sénégalais pose ainsi les jalons d'un modèle de résilience éducative et agricole pour la capitale du sud.

