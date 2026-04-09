Agroécologie et fermes « Bay Sa Waar » : Le nouveau pari de la DER/FJ pour l'agriculture sénégalaise

La déléguée générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïssatou Mbodji, a affiché ce jeudi l’ambition de son institution de faire émerger des « champions agricoles » pour porter la souveraineté alimentaire du Sénégal. S'exprimant lors de la journée spéciale dédiée à la DER/FJ à la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA), elle a appelé les entrepreneurs à allier performance économique et responsabilité.







Le soutien de la DER/FJ s'oriente désormais vers une restructuration complète des chaînes de valeur. L'accompagnement proposé couvre l'ensemble du cycle, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation et le stockage. Cette stratégie repose sur la promotion de modèles innovants comme les fermes intégrées « Bay Sa Waar », des exploitations dites « intelligentes » ou « connectées » qui intègrent l'agroécologie pour répondre aux défis du changement climatique.







Pour pérenniser ces initiatives, Aïssatou Mbodji a insisté sur l'importance de la formalisation des coopératives agricoles et communautaires. En dotant ces structures de mécanismes de gouvernance solides et d'un meilleur accès aux marchés, la DER/FJ entend transformer les projets locaux en véritables moteurs de développement économique, créateurs d'emplois pour les jeunes et les femmes.







La déléguée générale a conclu son intervention en saluant la FIARA comme une plateforme d'échanges et d'innovations indispensable. Elle a lancé un appel aux investisseurs et partenaires au développement pour unir leurs efforts afin de créer un écosystème favorable à l'innovation agroécologique, garant de la sécurité et de la souveraineté alimentaire du pays.

