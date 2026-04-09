Pascal Boniface à la Conférence de Dakar : « Le Sénégal deviendra un modèle de souveraineté »

Le politologue et directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Pascal Boniface, auteur de l’ouvrage Les Maîtres du Monde, a animé ce jeudi 9 avril 2026 une conférence au Musée des Civilisations Noires, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, sur le thème de la souveraineté africaine dans un monde multipolaire.



Dans son intervention, il a salué le modèle démocratique sénégalais en déclarant : « Le Sénégal est depuis longtemps un modèle démocratique. Le Premier président Senghor qui a quitté le pouvoir volontairement, sans coup d’État. Première véritable alternance politique avec Abdou Diouf qui accepte que l’opposition gagne les élections. Puis, des mobilisations populaires ont permis d’empêcher un pouvoir de retarder les élections, ce qui a débouché sur votre victoire malgré les embûches ».



Il a également ajouté : « Le prix que vous (Ousmane Sonko) avez payé en vous opposant au pouvoir et en dénonçant la répression vous a conduit en prison. Mais par la voie démocratique, vous êtes parvenu à la victoire. Vous avez déjà un modèle de démocratie et vous allez devenir un modèle de souveraineté ».



Le spécialiste en Relation internationale a salué le leadership d’Ousmane Sonko. « La manière dont vous incarnez la jeunesse et le fait d’être porté par elle montre que vous avez réussi votre pari. C’est une réussite saluée en Afrique, et c’est pour cela que j’ai jugé pertinent et judicieux de vous consacrer un chapitre à votre personnalité ».



Enfin, il a élargi son propos à l’échelle du continent africain, estimant : « L’Afrique est un continent plein de promesses, mais il est incompréhensible qu’elle soit encore dirigée par des dirigeants en place depuis 40 ans. Comment expliquer qu’un continent aussi riche puisse connaître autant de pauvreté ? Nous avons besoin de dirigeants qui représentent réellement leurs populations et qui puissent s’opposer ».